Gençlerbirliği kupada 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Gençlerbirliği sahasında Misli.co 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
16. dakikada Halil İbrahim Pehlivan ceza sahası önünden ceza sahasının solundan topu alarak, kaleci Deniz Çınar'ı geçerek Furman'a geldi. Müsait olan Furman, topu boş kale yerine sol direğin altından auta gönderdi.
33. dakikada İlker Karakaş'ın vuruşunda savunmadan dönen top, ceza sahasının solundaki Furman'ın önünde kaldı. Furman'ın sert vuruşunda top, kale direğinin köşesine çarptı ve oyun alanına geri döndü. Direkten dönen top, savunmayı tehlikeli alanından uzaklaştırdı.
İlk yarı golsüz bitti.
61. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Soner Dikmen kaleyi önden gören noktadan 25 metre mesafeden sert şut çekti ve top sol üst köşeden file ile buluştu: 1-0
70. dakikada Rahmetullah Berişbek'in pasında penaltı yayında topla buluşan Sami Gökhan Altınparmak ceza sahasına girerek çektiği şut sol direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında gelişen hücumda, Soner Dikmen ceza sahası dışından şut çekince, top yandan auta gitti.
Gençlerbirliği 5. turda Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.