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Spor

Gençlerbirliği Kulübünden, Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:28:24 -
Gençlerbirliği Kulübünden, Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, haberin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Çebi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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