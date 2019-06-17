Gençlerbirliği Kulübünde görev dağılımı belli oldu Murat Cavcav'ın yeniden başkan seçildiği başkent temsilcisinde yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı



İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ın yönetiminin görev dağılımı şöyle: Başkan: Murat Cavcav Başkan vekili: Arif Ölmez

Genel sekreter: İlke İğrek

Sayman: Murat Öngelen

İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Şahin Kartal

Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Garip Ayaz

Basın sözcüsü: Musa Samur

Altyapı sorumlusu: Kerem Doğan

Diğer yönetim kurulu üyeleri: Merdan Hürmeydan, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel.





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