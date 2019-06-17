Gençlerbirliği Kulübünde görev dağılımı belli oldu
Murat Cavcav'ın yeniden başkan seçildiği başkent temsilcisinde yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı17 Haziran 2019 Pazartesi 22:06
İSTANBUL (AA) - Gençlerbirliği Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ın yönetiminin görev dağılımı şöyle:
Başkan: Murat Cavcav
Başkan vekili: Arif Ölmez
Genel sekreter: İlke İğrek
Sayman: Murat Öngelen
İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Şahin Kartal
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Garip Ayaz
Basın sözcüsü: Musa Samur
Altyapı sorumlusu: Kerem Doğan
Diğer yönetim kurulu üyeleri: Merdan Hürmeydan, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel.
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