Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenmanda, 2-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcuların ise salon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.