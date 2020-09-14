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Spor Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:47:30 -
Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Eylül Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen antrenmanda, 2-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ise salon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.


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