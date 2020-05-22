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Spor

Gençlerbirliği ilk etap hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:36:47 -
Gençlerbirliği ilk etap hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalışan kırmızı-siyahlılar, antrenmanı gruplar halinde gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman, son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Karantina dönemi sona eren futbolculardan Giovanni Sio ile Pierre Yves Polomat da takıma katılarak çalışmalara başladı.

Sio, Polomat, Yasin ile Nadir'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecekleri bildirildi.

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