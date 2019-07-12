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Gençlerbirliği, Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı

- Başkent ekibi, Fildişi Sahilli forvet oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

12 Temmuz 2019 Cuma 19:02
Gençlerbirliği, Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Giovanni Sio, daha önce Sion, Wolfsburg, Augsburg, Real Sociedad, Sochaux, Basel, Bastia, Rennes ve son olarak Montpellier formaları giydi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 25 maçta 3 kez ağları sarsan Giovanni Sio, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da da 21 maçta 7 gole imza attı.

Fransız oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada ise 98 kez ağları sarstı.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:02
  1. Gençlerbirliği
  2. Giovanni Sio
  3. Montpellier
  4. Spor Toto Süper Lig

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