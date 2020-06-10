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Spor

Gençlerbirliği futbolcusu Ömer Alper Tatlısu, 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:17:09 -
Gençlerbirliği futbolcusu Ömer Alper Tatlısu, 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak

ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin futbolcusu Ömer Alper Tatlısu, geçirdiği sakatlık nedeniyle 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ dizi ön çapraz bağında ve iç menisküsünde yırtık tespit edilen Ömer Alper'in ameliyat edildiği bildirildi.

Sahalarda 6 ila 8 ay uzak kalacağı duyurulan 23 yaşındaki futbolcu için Gençlerbirliği Kulübü geçmiş olsun mesajı da paylaştı.

Ömer Alper Tatlısu, sezonun ilk yarısını TFF 2. Lig ekibi Hacettepe'de kiralık geçirmiş, devre arasında Gençlerbirliği'ne dönmüştü.

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