  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği E-Dergi yayın hayatına başladı
Spor

Gençlerbirliği E-Dergi yayın hayatına başladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: - "İnanıyorum ki el birliğiyle bu sezonu başarıyla tamamlayacağız" - "Avrupa'da yeniden Gençlerbirliği adını duyurmak hedefim"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:42:48 -
Gençlerbirliği E-Dergi yayın hayatına başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübüne dair güncel ve özel röportajların yer aldığı "Gençlerbirliği E-Dergi" yayın hayatına başladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, e-dergide yer alan "Hikaye yeniden başlıyor." başlıklı yazısında, "En son bu kulübe ve futbola gözyaşı ile veda ettim. Ama hem kulübümüzle hem tribünlerimizle güzel bir bağ kurduğumu, güzel bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum. Şimdi teknik direktör olarak buradayım." ifadelerini kullandı.

Marcio Nobre ismiyle 2006 yılında Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde, Mert ismini alarak Türk vatandaşlığına geçen genç teknik direktör, "Her işin zorluğu var, golcülüğün de teknik direktörlüğün de ama ben kendime de takımıma da güveniyorum." yorumunda bulundu.

Yaklaşık bir aylık bir kamp dönemi geçirdiklerini, yeni transferlerle takımın yavaş yavaş oturmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Halen bizimle olan kaliteli gençler var. Bir anda 11 tane genç oyuncu ile oynayalım demek hayalcilik olur ama biz fırsat buldukça elimizdeki gençleri değerlendirmek istiyoruz. Bir hazırlık maçı planımız vardı olmadı ama antrenmanlarda çok iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz da iyi. Yardımcı antrenörlerimiz de bana fazlasıyla yardımcı oluyor. Hepimiz neredeyse 24 saat çalışıyoruz. Bu kamp sürecinde biz futbolcularımıza, futbolcularımız bize inandı. İnanıyorum ki el birliğiyle bu sezonu başarıyla tamamlayacağız."

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetenekli, kaliteli futbolcuların yetiştiğine işaret eden Nobre, "Çetin'in Roma'ya gitmesi Berat'ın adının Avrupalı kulüplerle anılması hiç sürpriz değil. Şimdi Gökhan ve Baran var. Onun haricinde Arda çok iyi. Sakatlık geçirdi ama Rahmetullah'ın da kamp performansı çok iyiydi. Abdullah, Atalay, Kadir Enes var. Bu çocuklar bu kulübün geleceği olacak." şeklinde görüş belirtti.

Mert Nobre, bu sezon Gençlerbirliği'nin hedefine ilişkin de "Öncelikle ilk onda bitirmek istiyoruz. Bu kulüp Avrupa'da çok güzel şeyler yapmış ve o günleri özlemiş durumda. Bu sezon ki inşa sürecinden sonra Avrupa'da yeniden Gençlerbirliği adını duyurmak hedefim." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden burayı güçlü bir kale, geçilmez bir deplasman yapmak istiyoruz." diyen Nobre, şunları kaydetti:

"Çok centilmen bir taraftarımız var. Futbolcuyken de onların farkını hissedebiliyordum. Futbola veda ettiğim gün stadı ismimle inlettikleri anı hala unutamıyorum. Şimdi teknik direktör olarak onları mutlu etmek istiyorum. Bize düşen tek bir şey var, çok çalışacağız. Maçlar kazanılır kaybedilir. Futbol bu. Ama Mert Nobre'nin takımı
veya Gençlerbirliği forması giyen oyuncular kötü mücadele etti dedirtmemek için çabalayacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Hamsi değil balina yakaladık' Türkiye için ikinci müjde iddiası
Gündem

'Hamsi değil balina yakaladık' Türkiye için ikinci müjde iddiası

Gazeteci Mehmet Acet, bugün kaleme aldığı yazısında Karadeniz'den ikinci doğalgaz müjdesi için "ayları değil, haftaları saymaya başlayabilir..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Sam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı