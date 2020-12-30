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Spor Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:11:08 -
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale taktik maçı yaptı.

Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Mattias Johansson ve Ömürcan Artan idmana katılmadı.


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