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Spor Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:35:41 -
Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlılar, günü öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Gençlerbirliği futbolcularının ısınma hareketleri ile başladığı antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas koordinasyon ile devam etti. İdman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmanda Giovanni Sio ve Diego Angelo takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptı. Cavcav, "Aldığınız galibiyetten ziyade göstermiş olduğunuz performans ve kazanma azminiz için sizi tebrik etmeye geldim. Benim de camiamızın da istediği Gençlerbirliği bu. Erzurumspor maçında da aynı performansı görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.


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