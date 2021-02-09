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Spor Gençlerbirliği, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, zorlu Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 20:08:00 -
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüp açıklamasına göre, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Belek kampında devam eden başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma bölümünün ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Ligin 24. haftasını bay geçen Ankara temsilcisi, 25. hafta karşılaşmasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

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