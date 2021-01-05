  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
Spor

Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:36:49 -
Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yasin Kol görev yapacak.

Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi Murat Yıldırım, cezalı durumda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir
Dünya

İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya’nın Herson bölgesine saldırma ihtimalinin hala yüksek olduğunu ifade etti. İstihbarat Servisi, işgal a..
ABD’den Rusya’ya gözdağı! MQ-9'ları konuşlandıracak
Dünya

ABD’den Rusya’ya gözdağı! MQ-9'ları konuşlandıracak

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "istihbarat, gözlem ve keşif görevleri" için "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava araçlarını (İHA), 90 havacı a..
Yunanistan buna çok çıldırıyor! Cihat Yaycı can alıcı noktayı açıkladı
Gündem

Yunanistan buna çok çıldırıyor! Cihat Yaycı can alıcı noktayı açıkladı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan tarihi hakkında ilginç bir bilgi vererek, 'Adalar Denizi' denilmesine neden karşı çıktıklarını anl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay