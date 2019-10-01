Gençlerbirliği antrenmanlara başladı! Başkent ekibi zorlu Galatasaray maçına hazırlanıyor
Süper Lig’in 6. haftasında Başkent derbisini kaybeden ve ligde 2 puanla son sırada yer alan Gençlerbirliği, hafta sonu yapılacak olan Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.01 Ekim 2019 Salı 15:27
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Gençlerbiriliği bir günlük izinin ardından bugün 7. haftanın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu ile sürdü. Mustafa Kaplan yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenman, son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı.
Hedef 3 puan
Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde durum kritik. 6 haftada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde eden Gençlerbirliği, 2 puanla ligin son sırasında yer alırken, 6 haftada rakiplerine sadece 6 gol atabildi. Attığı 6 gole karşın kalesinde 12 gol gören Başkent ekibi, Beşiktaş ile beraber ligin en çok gol yiyen takımı.
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