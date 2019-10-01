Gençlerbirliği antrenmanlara başladı! Başkent ekibi zorlu Galatasaray maçına hazırlanıyor

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Gençlerbiriliği bir günlük izinin ardından bugün 7. haftanın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu ile sürdü. Mustafa Kaplan yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenman, son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Hedef 3 puan

Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde durum kritik. 6 haftada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde eden Gençlerbirliği, 2 puanla ligin son sırasında yer alırken, 6 haftada rakiplerine sadece 6 gol atabildi. Attığı 6 gole karşın kalesinde 12 gol gören Başkent ekibi, Beşiktaş ile beraber ligin en çok gol yiyen takımı.