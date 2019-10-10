Gençlerbirliği antrenmanlara başladı! Başkent ekibi milli arayı değerlendiriyor

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Isınma koşusu ve 5’e 2 top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Ümit Milli Takımı’na giden Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah, Benin Milli Takımı’na giden Stephane Sessegnon, Togo Milli Takımı’na giden Floyd Ayite ve Senegal Milli Takımı’na giden Abdoulaye Diallo antrenmanda yer almadı. Ayrıca eşi doğum yapan Mattias Bjarsmyr ile tedavilerine devam edilen Fabricio bugün yapılan antrenmana katılmadı. Sadio Diallo ise takımdan ayrı çalıştı.

Milli aradan sonra galibiyet şart

Şu anda 3 puan ile Süper Lig puan tablosunun 17. sırasında bulunan Gençlerbirliği, milli arayı iyi değerlendirip 19 Ekim’de deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesinden 3 puan ile ayrılmak istiyor. Başkent ekibi, 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.