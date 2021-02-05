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Spor Gençlerbirliği, Antalya'da kamp yapacak
Spor

Gençlerbirliği, Antalya'da kamp yapacak

Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan geçecek Gençlerbirliği, yarın Antalya'da kampa girecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:27:00 -
Gençlerbirliği, Antalya'da kamp yapacak

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 24. haftasını bay geçecek olan takımımız iki günlük iznin ardından yarın Belek'te kampa girecek. 6-12 Şubat arasında gerçekleşecek kampın ardından takımımız Beşiktaş maçı hazırlıklarına Ankara'da devam edecek." denildi.

Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalmıştı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

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