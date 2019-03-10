0553 313 94 23

Gençlerbirliği-Altay: 1-0

1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği, Altay’ı 1-0 mağlup etti.

10 Mart 2019 Pazar 21:09
Gençlerbirliği-Altay: 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında, 4 haftada 12 puan toplayan Altay’ı ağırladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda AFJET Afyonspor’la oynadığı maçta golsüz berabere kalan başkent temsilcisi, Altay’ı 1-0 mağlup etti.

 

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Eryaman Stadında Altay’ı konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip Altay karşısında 1-0 galip geldi. Ligin ilk yarısında İzmir Atatürk Stadında oynanan maçı aynı skorla kazanan Gençlerbirliği, 4 haftadır kaybetmeyen rakibi karşısında kontrollü bir oyun oynayarak zirve yarışını sürdürdü. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah’ın kalesinde devleştiği maçta 4 net fırsattan yararlanamayan Altay, haftayı 34 puanla kapattı.



Stat: Eryaman

 

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Gökhan Memişoğlu xx, Cemal Bingül xx,

 

Gençlerbirliği: Emrullah xxx, Ahmet Oğuz xxx, Yıldırım x, Yasin xxx, Ahmet İlhan x, Sessegnon xx (Bekir dk. 79 ?), Claro xx, Stancu xx (Nadir Çiftci dk. 86 ?), Deniz x (Jailton dk. 64 xx), Selçuk Şahin xx, Alper xx

 

Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Barış Başdaş, Matei,

 

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

 

Altay: Aydın xx, Ulaş x, Tavares x (İbrahim Akın dk. 65 x), Ferhat xx, Putsila x, Yasin xx (Mustafa dk. 88 ?), Paixao xx, Tatos x (Furkan dk. 84 ?), Kappel xxx, Gençer xx, Özgür x

 

Yedekler: Emre, Serkan, Sinan, İbrahim Öztürk

 

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

 

Gol: Stancu (dk. 61) (Gençlerbirliği)

 

Sarı Kartlar: Sessegnon, Stancu, Bekir, Alper (Gençlerbirliği), Özgür , Gençer, Ulaş, Pustila (Altay)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:09
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Afyon
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi
    1. Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası..
    2. Mesut Üner,“Çatalca’da modern bir..
    3. BGC’den İHA’ya 2 ödül birden
    4. Samsun’da uyuşturucudan 13 şüpheli..
    5. Çalıştığı baz istasyonunun akülerini..
    6. Ofis çalışanları aman dikkat!
    7. Miyomlar kadınların kabusu oluyor
    8. Duygularını keçeye döktü
    9. Mesut Üner: Yol genişletme çalışmaları..
    10. FETÖ’den 511 bin kişi gözaltına alındı
    11. Golf: Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası
    12. Akaryakıt istasyonunda dehşet
    13. Patates ithalatında tarife kontenjanı..
    14. Doğu illeri için çığ uyarısı
    15. ‘Türkiye’deki ortamın kıymetini bilmek..
    16. Yurt içi piyasalar büyüme verisine..
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. Amatörde haftanın sonuçları
    19. Kilis’te yoğun sis
    20. ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları..
    21. (Özel) Oğlu için kredi çekti emekli..
    22. Bölgesel Amatör Lig
    23. İki haftalık mücadelenin ardından yol..
    24. TYB Erzurum Şubesinin kuruluşunu 15...
    25. Vali Gündüzöz’den Malazgirt ilçesine..
    26. Yeşil reçete operasyonunda gözaltına..
    27. Emniyet rütbe terfi sözlü sınavı ne..
    28. Terör devleti İsrail'in yaraladığı..
    29. Taksim’de dilenci operasyonu
    30. Mevlüt Uysal: 15 Temmuz’da..
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"