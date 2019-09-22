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Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in flaş ekibi Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Peki, Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

22 Eylül 2019 Pazar 18:59
Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in flaş ekibi Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Peki, Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Gençlerbirliği aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Alanyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ SONUCU: 1-1

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Diallo, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse

 

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi. 

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45 2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi. 

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 

60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. 

62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 

66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 

Kalan bölümde sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti. 

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 18:59
  1. Gençlerbirliği Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
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