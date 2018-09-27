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‘Gençler Fısıldadı’ Hasan Terzi yazdı

Geçtiğimiz günlerde Türk yayın dünyasına yepyeni bir kitap daha ‘Gençlerin Fısıldadıkları’ eklendi.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:22
‘Gençler Fısıldadı’ Hasan Terzi yazdı

Geçtiğimiz günlerde Türk yayın dünyasına yepyeni bir kitap daha ‘Gençlerin Fısıldadıkları’ eklendi. Gençler üzerine çalışmaları bulunan yerel gazeteci Hasan Terzi, yıllardır tuttuğu notları kitap haline getirdi ve okurlarıyla paylaştı.

5 yılda 66 il, 695 ilçe gezip 26 bin kilometre yol kat ederek yaklaşık 15 bin gencin derdini ve hayallerini dinleyen Hasan Terzi, ‘Gençlerin Fısıldadıkları’ isimli kitabında Sivas'tan Ağrı'ya, Adana'dan Amasya'ya, Çanakkale'den Şırnak'a kadar devam eden bir sürecin öne çıkardıklarını paylaşıyor. Gençlerin Fısıldadıkları çeşitli bölümlerden oluşuyor. Ve hepsi de yaşanmış hikayeler…Kitabın içindeki bazı bölümler Hasan Terzi’nin gençler konusundaki hassasiyetini de ortaya koyuyor. Hasan Terzi kitabında, gençlerin eğilimlerini matematiksel olarak ortaya koyan verilere, dünya tarihine damgasını vurmuş insanların gençlerle ilgili dikkat çekici sözlerine de yer vermiş.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:22
  1. Şırnak
  2. Sivas
  3. Çanakkale
  4. Amasya
  5. Ağrı
  6. Adana
  7. Gençlerin Fısıldadıkları
  8. Hasan Terzi

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