Gençler dikkat! Bu mesleği seçenler işsiz kalmıyor

Ülkemizde teknikerlik statüsünde sağlık çalışanlarının kalifiye olması kaçınılmaz düzeyde önemli. Kalifiye mezunlar yetiştirilebilmesi için de yüksek düzeyde uygulama imkânları sunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ön plana çıkmaya başladı. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan alandaki bölüm ve programlar ile iş imkânları hakkında bilgi verdi.

Evde sağlık hizmeti son zamanların yükselen trendi

Popüler istihdam platformu LinkedIn, 2023’ün ilk 3 ayında (1 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında) gerçekleştirdiği araştırmaya dikkat çeken Karahan, “Linkedln’in ücretli iş ilanlarının ilk sırasında ‘Hasta Hizmetleri Temsilcisi’ nin yer alması oldukça çarpıcı. Listede 4. sırada da Evde Sağlık Lisanslı Pratisyen Hemşireler yer alıyor. Hemşirelik bir süredir tüm dünyada yüksek talep görüyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Bu veriler Türkiye’ye değil, dünya geneline ilişkin rakamlar. Öğrencilerimiz, ‘Evde Bakım Hizmetleri’ gibi bir bölümü tamamladıklarında, yabancı dil yetkinliğine de sahip olmaları halinde dünyanın her yerinde çok talep gören iş kolunda çalışabilme olanağına kavuşacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık hizmetleri alanındaki eğitimin uygulama ve pratiğe dönüşmesi çok önemli

Derslerin uygulama ve pratiğe dönüşmesi gerekliliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mesut Karahan “Teoride görülen derslerin, uygulama ile pratiğe dönüştürülmesi çok önemlidir. Üsküdar Üniversitesinde bu eğitim modelini çok önemsiyoruz. Dönem içinde alanında deneyimi kanıtlanmış kurumlarda işletmede mesleki eğitim ve yaz stajı imkânı veriyoruz. Bu uygulamalar sayesinde nitelikli, kalifiye mezunlarımız var. Yıllık mezun sayısı on binlerce ve bu mezunların istihdamı konusunda herhangi bir problem bulunmuyor. Ülkemizde gerek devlet bünyesinde yer alan sağlık kuruluşları gerekse özel sağlık kuruluşları değerlendirildiğinde oldukça fazla sayıda ve bunun yanı sıra sağlık turizmi konusunda da ciddi atılımlar var. Bu kuruluşların her birinde istihdam alanları bulunmaktadır.” dedi.

Sağlık hizmetlerinde mesleğe olan sevgi ve azim başarı getiriyor

İş bulma oranının aynı zamanda kişinin mesleğine olan sevgisiyle ilintili olduğunu belirten Karahan “İstek, ilgi ve azim sağlık alanındaki meslek dallarında hemen meyvelerini veriyor. Dolayısı ile doğru mesleği, doğru programı seçmek oldukça önemli. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 36 programımız bulunuyor. Öğrencilerimiz, öncelikle istedikleri iş tanımlarını düşünsünler. Hasta ile birebir temasın olabileceği bir iş tanımı mı isterler, yoksa cihaz teknikerliği üzerine ya da hasta örnekleriyle çalışılan bir laboratuvar veya sağlık kuruluşunun yönetim, evrak vb. süreçlerinde bir iş mi istediklerine dair karar versinler. Doğru ve adayın özelliklerine de uygun olan kararın verilmesinin ardından, süreç çok daha verimli geçecek, başarı oranı artacak ve iş bulma süreci de kolay olacaktır.” dedi.

Kendi laboratuvarlarını kurabilme imkânı elde ediyorlar…

Bazı programların daha şanslı da olabileceğinin altını çizen Karahan, “Örnek vermem gerekirse ‘İlk ve Acil Yardım’ mezunları yani paramedikler birçok sağlık kuruluşunda, ambulanslarda, 112 birimlerinde ve hastanelerin acil servislerinde görev alabilmektedir. ‘Anestezi’ mezunları, operasyonların gerçekleştirildiği hemen hemen her kurumda istihdam edilebilmektedir. ‘Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri’ mezunları da benzer şekilde yoğun istihdam edilmektedir. Türkiye’de bu programda kullanılan cihazlar birçok kuruluşta 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Bu sebeple nitelikli mezunlara ihtiyaç hep devam etmektedir. Ayrıca el becerisinin ön planda olduğu ‘Diş Protez Teknikerliği’ programımız, kendi laboratuvarlarını kurabilme imkânı dahi kazandırmaktadır. Bunun dışında diş tedavilerinde diş hekimleriyle birlikte çalıştıklarından istihdam olanağı üst düzeyde olan bir programımızdır. Buna benzer sayabileceğimiz çok farklı imkânlara sahip programlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla tüm adaylar Üsküdar Üniversitesi SHMYO web sayfasına girerek programlarımız hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirler.” tavsiyelerinde bulundu.

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Devlet hastanelerinde 16 bin istihdam…

Şehir hastanelerinin hasta ve dolayısı ile yatak kapasitelerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Karahan “Şehir hastaneleri oldukça kaliteli bir anlayışıyla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmeti eksiksiz yerine getirebilmek içinde ciddi sağlık profesyonellerine ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu sebeple SHMYO’dan mezun olan teknikerlerimiz için önemli istihdam olanağı sunmaktadır. Bir örnek verecek olursam, ‘Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik’ mezunları son KPSS alımlarında, devlet hastanelerinde 16 bin gibi ciddi bir sayıda istihdam edilmiştir. Diğer programlarımızda da farklı sayılarda önlisans KPSS puanı ile alımların yapıldığını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karahan: “Teknolojik imkanlarıyla en gelişmiş laboratuvar imkânlarına sahip üniversitelerin başında geliyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Karahan sağlık alanında çalışmanın ciddi bir sorumluluk olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Sağlık alanındaki sorumluluk diğer meslek dallarına göre elbette daha yüksek. Adayların ve meslek mensuplarının yaptıkları işte en iyisi olmak için gece gündüz çalışmalarını ve kendilerini geliştirecek her süreçte eksiksiz yer almalarını öneriyorum. Üsküdar Üniversitesi olarak ana teması ‘Sağlık’ olan, bu alanda ciddi tecrübelere sahip bir üniversiteyiz. Özellikle önlisans programlarından mezun olan nitelikli sağlık teknikerlerimiz sağlık kuruluşları içerisinde adeta bir lokomotif görevi görmekte ve istihdam edilme oranları birçok sektöre kıyasla oldukça yüksektir. Üniversitemiz güncel teknolojiye sahip gelişmiş laboratuvar imkânlarıyla Türkiye’nin en kapsamlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının başında geliyor. Programlarımızdan evrensel standartlarda mezun olan öğrencilerimizle birlikte ülkemizin sağlık hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz.”