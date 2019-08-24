Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na doğru Kız Milli Takımı, İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor



İSTANBUL (AA) - Finlandiya'da 12-15 Eylül'de düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek Kız Milli Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam ediyor. Çalışmalarını 10 Eylül'e kadar İstanbul'da sürdürecek milli takımın kadrosunda şu sporcular yer alıyor: Melisa Çakmaklı, İlayda Seyis, Şeyma Özerler, Minel Akdeniz, Kübranur Esir, Ümmühan Kabak, Zeliha Cinci, Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç, Mine Kalender.

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