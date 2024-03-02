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Aktüel GençKart’a e-Devlet üzerinden başvuru
Aktüel

GençKart’a e-Devlet üzerinden başvuru

Yeniakit Publisher
2024-03-02 10:48:00 -
GençKart’a e-Devlet üzerinden başvuru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “GençKart” uygulaması başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

“GençKart” uygulaması ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bakan Ersoy, yşunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.”

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