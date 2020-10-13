Gence’deki sivillerin balistik füze Elbrus ile vurulduğu belirlendi
Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, İşgalci Ermenistan’ın saldırılarında sivillerin yaşadığı binaya isabet ederek büyük bir yıkıma sebebiyet veren füzenin kalıntıları üzerinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kalıntılarından elde ettiğimiz veriler, saldırının Elbrus füzesiyle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Saldırıda kullanılan Elbrus füzesini uzunluğu 11-14 metre, 700 kilogram patlayıcı barındırıp menzili 300 kilometredir” bilgilerini verdi.
Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Elbrus’un NATO’daki karşılığının Scud füzesi olduğunu belirterek “Scud, orta menzilli balistik bir füzedir ve nükleer başlıklar da taşıyabilir. Dünyadaki birçok savaşa dönüp bakarsak, 500 bine yakın sakini olan bir şehre balistik ve büyük bir yıkıcı güce sahip Scud füzesinin fırlatılması az görülen bir durumdur” ifadelerini kullandı. Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.
Can kaybı 10’a yükseldi
Öte yandan; işgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu yaralanan sivillerden birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 10’a çıktığı bildirildi.