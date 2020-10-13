Gence’deki sivillerin balistik füze Elbrus ile vurulduğu belirlendi

Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Elbrus’un NATO’daki karşılığının Scud füzesi olduğunu belirterek “Scud, orta menzilli balistik bir füzedir ve nükleer başlıklar da taşıyabilir. Dünyadaki birçok savaşa dönüp bakarsak, 500 bine yakın sakini olan bir şehre balistik ve büyük bir yıkıcı güce sahip Scud füzesinin fırlatılması az görülen bir durumdur” ifadelerini kullandı. Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.



Can kaybı 10’a yükseldi



Öte yandan; işgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu yaralanan sivillerden birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 10’a çıktığı bildirildi.