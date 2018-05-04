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Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Sanatçı Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Orhan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:13
Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Onur Akay'dan Orhan Gencebay hayranlarını üzecek bir haber geldi. Akay, Twitter adresinden usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Gencebay'la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Akay, "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim." notunu düştü.

ONUR AKAY, KENDİSİNE ULAŞAN GAZETECİLERE İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi."

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:13
  1. Orhan Gencebay
  2. Onur Akay
  3. Twitter
  4. Bademli
  5. HABERLER

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