Genç Yetenekler Sanat Projeleriyle yarışacak

Öncü ve yeni eğilimlere yönelik üretimleri sanat dünyasıyla buluşturan “Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması”nın bu yılki para ödülü toplam 420 bin lira olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmada 35 yaş ve altındaki uygulamalı sanat eğitimi alan genç sanatçıların günümüz sanatında resim, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi alanlardaki çalışmaları yarışacak.

Genç sanat yarışmasında başarı ödülüne layık görülen 5 esere ayrı ayrı 35 bin lira takdim edilecek olup, yarışmanın mansiyon ödülü 5 eser için ayrı ayrı 17 bin lira, sergileme ödülü ise 20 eser için yine ayrı ayrı 8 bin lira olacak.

Yarışmanın bir ay sürecek olan başvuruları 19 Ağustos’ta başlayacak. Sanatçılar başvurularını e-devlet bağlantılı internet adresinden çevrim içi olarak yapacak. Yarışmanın şartnamesi de aynı adreste yer alacak.

Yarışmanın ardından farklı üniversitelerden genç sanatçıların birlikte katılacağı karma bir de sergi düzenlenecek.

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