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Dünya Genç Tuğgeneral öldürüldü
Dünya

Genç Tuğgeneral öldürüldü

Somali'nin başkenti Mogadişu ve çevre bölgelerinin emniyet müdürü bombalı saldırıda öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 14:40:00 -
Genç Tuğgeneral öldürüldü

Somali'de Mogadişu yönetimi güçleri ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Son olarak bugün öğle saatlerinde, Mogadişu şehrini de içerisine alan ilin Emniyet Müdürü olan Tuğgeneral Farhan Qarole öldürüldü.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bölge çevresinde El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'a karşı başlatılan askeri harekatı komuta eden Qarole bombalı saldırıda hedef alındı.

Balad ile Mogadişu arasındaki yola döşenen el yapımı patlayıcı, Qarole'yi taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada Qarole'nin olay yerinde öldüğü bildirildi.

Saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

Qarole, son dönemde Mogadişu yönetimi güçlerinin verdiği en üst düzey kayıplar arasında yerini aldı.

Bölgede son dönemde çatışmaların arttığı ve tarafların ağır kayıplar verdiği dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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