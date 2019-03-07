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Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın ile birlikte Kalkınma Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

07 Mart 2019 Perşembe 13:05
Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın ile birlikte Kalkınma Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.


31 Mart yerel seçimlerinde hem Ortahisar’da hem de Trabzon’da Türkiye genelinde en yüksek oyu hedeflediklerini belirten Başkan Genç, Cumhur İttifakı’nın milli ve manevi bir dava olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı’nın emperyalist güçlere karşı büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Başkan Genç, “Cumhurbaşkanımızın arkasında Trabzon olarak her zaman dimdik durduk. Bütün bu işlerin lideri, önderi Cumhurbaşkanımız sayesinde 17 senedir çok şükür ne zaman bu mahallelerimize gelsek yüzümüz öne eğilmedi. Az yapabildik, çok yapabildik ama bütün mahallelerimize bir şeyler yapabildik. Bu şehrin dertleriyle dertlenen bu şehre ayrı bir ihtimam gösteren bir Cumhurbaşkanımız var. En son gelişinde bana çimento fabrikasını sordu. Ve neden hâlâ çıkmadı dedi. Oranın daha güzel bir hale gelmesi derdinde olan bir Cumhurbaşkanımız var. Allah başımızdan eksik etmesin. Böyle bir hizmet yolculuğunda bulunmak, sizlere bir şeyler verebilmek ve yarın güzel sözlerle anılmak bizim için makamların en büyüğüdür en yücesidir. Bu dava milli bir davadır, manevi bir davadır ve bu topraklarda emperyal güçlerin oyunlarına karşı duran bir davadır. İnşallah bu dava ilelebet sizlerin de desteğiyle devam edecek” dedi.



“Devlet çay fabrikası kuracak”


Yeşilvadi’de çay üretiminin 3 bin tondan 6 bin tona çıkarılması için her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Genç, bu amaçla yol sorunlarını tamamen çözdüklerini söyledi. Genç, “Ortahisar’ımızın kurucu belediye başkanı olarak görev aldım. İyi yapabildiğimiz oldu, yapamadığımız oldu. Eksiğimiz oldu, fazlamız oldu. Ama hep şunu söylüyorum. Eksiklikten münezzeh olan Cenabı Allah’tır. Bizim de eksiğimiz vardı ama samimiyetimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Elimizden bütün imkanlarla, milletvekillerimizle, Ankara’dan aldığımız destekle ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle inşallah bu güzel şehre daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde büyük şehrimiz ile el ele kol kola verip güzel hizmetler yapacağız. Yeşilvadi’de bizzat sürecini takip ettiğim oradaki 3 bin ton çayımızın 6 bin tona çıkartıp o yöremizin ekonomisini de bir çay fabrikasıyla donatıp, kalkındıracağız. Bu amaçla yollarının yapımını üstlendim. Yeni dönemde inşallah bu mahallelerimizde ciddi manada trafik sorunumuz var. Bu sorunlara parmak basmamız lazım. Bu mahalle yoğun bir mahallemiz. Doğalgazı bütün mahallelerimize ulaştıracağız. Bu topraklara hizmet eden kim olursa olsun Allah onlardan razı olsun. Çok şükür 85 mahallemize el attık. Yollarımızı daha standart hale getirdik” şeklinde konuştu.



“Trabzon şampiyon olsun”


Genç, Cumhur İttifakı’ndan Trabzon’da rekor oy beklediğini şu sözlerle anlattı: “Cumhur İttifakı’nın şampiyon ili Trabzon olsun inşallah. Şampiyon ilçesi de Ortahisar olsun inşallah. Ben yarın dereceyle beraber seçimden çıktığım zaman, Ankara’ya gittiğimde işte karnem diyeceğim. Bunu Berat Albayrak bakanımıza da söyledim. Yüksek oyla birlikte elimiz daha da güçlü olacak. Allah bu güzel yolculukta bizleri mahcup etmesin. Ve bugüne kadar verdiğiniz desteklerden gayretlerden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Ayaklarımız yerden kesilmeyecek. Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:05
  1. doğa

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