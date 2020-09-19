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Spor Genç tenisçi Leyla Elmas'tan Tiran'da çifte kupa
Spor

Genç tenisçi Leyla Elmas'tan Tiran'da çifte kupa

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:45:58 -
Genç tenisçi Leyla Elmas'tan Tiran'da çifte kupa

ANKARA (AA) - Genç tenisçi Leyla Elmas, Arnavutluk'ta düzenlenen turnuvada tekler ve çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'daki Grade 5 ITF gençler turnuvası 18 Yaş Altı National Sport Park Open'a katılan Leyla, organizasyonda çifte kupa kazandı.

15 yaşındaki Leyla, set kaybı yaşamadan geldiği tekler finalinde, Kosovalı Vesa Gjinaj'ı 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Leyla, Macar partneri Luca Udvardy ile 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri çiftler kategorisinde ise finalde Diana De Simone (İtalya) - Victoria Lazarova (Bulgaristan) ikilisini 6-0 ve 6-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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