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Genç tasarımcılara dünya vizesi

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020 başvuruları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:27:52 -
Genç tasarımcılara dünya vizesi

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020 başvuruları devam ediyor.


Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceyi paylaşan, mansiyon ve sertifika ödüllerine layık görülenler de dahil olmak üzere projelerin sahipleri Dünya Ambalaj Örgütü’nün (WPO) düzenlediği WorldStar Student ile Asya Ambalaj Federasyonu’nun (APF) düzenlediği AsiaStar yarışmalarına katılma hakkı kazanacak.


Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenecek Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrenciler para ödülünün yanı sıra ‘ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu’ ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs hakkı kazanacak. Yarışmada başarı elde eden diğer öğrenciler de çeşitli ödüllerin yanı sıra uluslararası yarışmalara katılma hakkı elde edecekler.


Yarışma, üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakültelerinin Grafik ve Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri ve bu bölümlere eşdeğer lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açık. Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler ise yarışmaya bireysel olarak katılamazken, Grafik ve Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup oluşturarak yarışma hakkı kazanacaklar. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2020 olan yarışmanın Seçici Kurul Toplantısı 8 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 13 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.


ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Öğrencilerimizi katma değeri yüksek projelere teşvik etmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bugünün genç nesillerini yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz. Tasarım, hayal gücünün gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. Ambalaj tasarımında dünyada ses getirecek cevherlere sahibiz. Yeter ki gençlerimizin önünü açacak projeleri hayata geçirmiş olalım. Bir mal ya da ürünün tüketici tarafından tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biri ambalaj. Bu bağlamda öğrencilerimizin bu yarışma vesilesi ile dünya sahnesinde boy göstermesini ciddi anlamda önemsiyoruz” dedi.


Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceyi paylaşan, mansiyon ve sertifika ödüllerine layık görülenler de dahil olmak üzere projelerin sahipleri dilerlerse WPO’nun düzenlediği WorldStar Student ile APF’nin düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılacak ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yarışacak.

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