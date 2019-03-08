Genç taraftara son veda Talihsiz bir kaza sonucu hayata genç yaşta veda eden İstikbal Mobilya Kayserispor tribünlerinin sevilen ismiKadirhan Özdemir, sonsuzluğa uğurlandı.

Talihsiz bir kaza sonucu hayata genç yaşta veda eden İstikbal Mobilya Kayserispor tribünlerinin sevilen ismiKadirhan Özdemir, sonsuzluğa uğurlandı.

Elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden Kadirhan Özdemir için Hunat Camii’nde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.Cenazeye Özdemir’in yakınlarının yanı sıra Kapalı Kale Taraftar Grubu’ndan kalabalık bir topluluk katıldı.

Genç yaşta hayata gözlerini yuman İstikbal Mobilya Kayserispor Taraftarının tabutuna gönül verdiği Sarı-Kırmızılı forma, kaşkol ve bayraklar örtüldü. Gözyaşları içinde uğurlanan Kadirhan Özdemir, Talas ilçesinin Reşadiye Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında defnedildi.

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