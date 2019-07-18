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Genç sporcular soruyor uzmanlar yanıtlıyor

Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda farklı konularda gerçekleştirilen teorik eğitimler sonrasında uzman eğitmenler, sporcu öğrencilerin merak ettikleri konulardaki sorularını yanıtlıyor, önerileri ile sporcuların profesyonelliğe giden yol haritasını şekillendiriyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:53
Genç sporcular soruyor uzmanlar yanıtlıyor

Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda farklı konularda gerçekleştirilen teorik eğitimler sonrasında uzman eğitmenler, sporcu öğrencilerin merak ettikleri konulardaki sorularını yanıtlıyor, önerileri ile sporcuların profesyonelliğe giden yol haritasını şekillendiriyor.


2019 yaz spor okullarında 7 farklı branşta on binlerce sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, branşa özgü teknik ve taktik eğitimlerin yanı sıra alanında uzman eğitmenler aracılığıyla sporcuların antrenmanlar, beslenme, dinlenme, doğru materyal seçimi, lisanslama süreci, takviye gıdalar gibi merak ettikleri birçok konuda sorularının en doğru bilgilerle yanıtlanması sağlıyor. Antrenman bilimciler, diyetisyenler, doktorlar, çevre mühendisleri ve emniyet mensupları tarafından gerçekleştirilen teorik eğitimlere katılarak, uzmanlardan gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcularla bilgi paylaşımında bulunmayı da ihmal etmedi.


Sporcularımızın bilinçlendirilmesi çok değerli


Sporcuların hedefleri doğrultusunda bilinçlendirilmesinin ve kariyer planlamaları yapılırken uzman desteği almalarının gelişim süreçleri açısından çok değerli olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcularımızın hedefleri doğrultusunda bilinçlendirilmesi, profesyonelliğe giden yolda ve kariyer planlamaları yapılırken uzman desteği almaları, gelişim süreçleri açısından çok değerli. Tüm sporcularımız başarı hedefi ile yola çıkıyor. Bu yolda titizlikle dikkat edilmesi gereken birçok farklı konu var. Bunların başında beslenme ve dinlenme ilkeleri, takviye gıda kullanımı, antrenman metotları ve bireysel çalışmalar, çevrenin ve sosyal yaşamın nasıl planlanması gerektiği yer alıyor. Bizler de teorik eğitimlerle sporcularımızın en doğru kaynaktan bu bilgileri almalarını, sorularının yanıt bulmasını sağlıyoruz. Özellikle genç sporcularımız, bu uygulamadan oldukça memnun. Bizler de onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Eğitimlere katkı sunan tüm paydaş kurum temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:53
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