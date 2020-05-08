"Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması"nın kazananları belli oldu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması"nı kazananlar belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Hakimiyet-i Milliye" konulu yarışmada 46 afiş tasarım çalışmasının sahiplerine toplam 97 bin 500 lira para ödülü verilecek.



Genç tasarımcıların milli egemenliği konu aldıkları 354 tasarım içerisinden, seçici kurulun değerlendirmesiyle belirlenen 8 öğrenci, 7 biner lira ve Başarı Belgesi alacak. Yarışmada Mansiyon Ödülü'ne layık görülen 9 öğrenci de 3 biner lirayla ödüllendirilecek.

Sergileme Ödülü verilecek 29 öğrenciye 500'er lira ve Katılım Belgesi takdim edilecek. Bakanlık, yarışmanın ödül töreni ve sergisine ilişkin detayları daha sonra ilan edecek.

Ödül kategorilerinde başarı sıralamasının olmadığı yarışmada, Başarı Ödülü'nün sahipleri Mert Bağçiçek, Ezgi Şen, Hüseyin Uzuntaş, Taha Bekir Murat, Tugay Çetinkaya, Ümit Bayırlı, Refik Yalur ve Yunus Emre Kozoğlu oldu.

Aleyna Çelik, Elif Nur Hüyük, Fatma Aydoğdu Torbacı, Nida Avcu, Tuğçe Demir, Cemalettin Polat, Ahmet Önder Demir, Mehmet Salih Kızılkaya ve Serap Keskin ise Mansiyon Ödülü'ne değer görüldü.

Sergileme Ödülü'nü de Cemal Cebecioğulları, Eda Sude Küçükçınar, Elif Göktaş, Emine Akhan, Gülsüm Damla Aşkın, Halime Aladağ, İlker İlhan, Mehmet Işık, Şerife Şahin, Şevval Sarıcı, Tolga Kobak, Alper Özkan Karagöl, Dilara Temel, Aleyna Marapoğlu, Aleyna Damla Okumuş, Muhammet Selman Özkaya, Samet Alaca, Devran Delioğlan, Ebubekir Bayraktutan, Esma Taştan, Esra Atacan, İdil Tayhan, Jineps Hızlıok, Mehmet Ali Demirbaş, Mehmet Can Kaya, Murat Evlense, Safa Akalay, Şafak Deniz Kanburoğlu, Zeynep Adatepe alacak.

Yarışmanın Seçici Kurulu, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden Prof. Dr. Uğur Atan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden Doç. Dr. Serdar Pehlivan ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden Prof. Sema Ilgaz Temel'den oluştu. Kurulda Kültür ve Turizm Bakanlığını, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç temsil etti.