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Genç şampiyonlar ödüllendirildi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Samsun’da düzenlenen Analig Softbol Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarı göstererek şampiyon olan genç sporcuları ödüllendirdi.

18 Haziran 2019 Salı 13:48
Genç şampiyonlar ödüllendirildi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Samsun’da düzenlenen Analig Softbol Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarı göstererek şampiyon olan genç sporcuları ödüllendirdi.



Bu yıl 12-13 Haziran tarihinde ilk defa düzenlenen Softbol müsabakaları, Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirildi. 12 farklı şehirden 144 sporcunun katıldığı şampiyonaya, Kayseri’den Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu kız takımı ile Yahyalı Ali Elmacı Ortaokulu Erkek Takımı katıldıç Şampiyona da kız takımı softbol kategorisinde Türkiye 1’inci olurken, erkek takımı da beyzbol kategorisinde Türkiye 5.’si oldu.



Kente dönen genç sporcuları,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci misafir ederek ödüllendirdi. ferdi Sporlar Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşanGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Kayseri olarak ilk defa katıldığınız bir turnuvada tarih yazdınız. Şuan Samsun’daki arkadaşlar bizi arayıp ‘Kayseri ne oldu böyle, bu branş nereden çıktı’ diyorlar. Sizlerin gayreti ve çalışmasıyla, öğretmenlerimizin ve antrenörlerimizin desteğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Türkiye şampiyonu oldunuz. Bu başarı tesadüf ve basit bir başarı değildir. Ben bundan dolayı hepinizi yürekten kutluyorum ve tebrik ediyorum. Şuan şehrimizin gururu durumundasınız. Sizleri burada misafir etmekten onur duyuyoruz. Sizler bu şehrin evladısınız ve bu şehri temsil ediyorsunuz. İnanıyorum ki, gelecekte de şehrimizi sportif ve akademik anlamda temsilcimiz olmanızı umut ediyoruz” dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Kayseri’miz hem okul sporlarında olsun hem de diğer spor dallarında olsun Türkiye’ye örnek nitelikte çalışmalara imza atıyor. Bunların temelinde birlik ve beraberlik var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile güzel bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bu işbirliğinin meyvelerini de bu sene almaya başladık. Sizin başarınız bizi gerçekten çok gururlandırdı. Türkiye şampiyonluğunun ne manaya geldiğini çok iyi anlıyorsunuz. En iyi olmak demektir. Bu yetmiyor. Başarılar her zaman için yenilenmeye muhtaçtır. Türkiye şampiyonu olduktan sonra artık uluslararası hedeflere doğru yürümek gerekiyor. Sporun, sizin hayatınızın bir parçası olmasını diliyorum. Bundan sonrada hiçbir şekilde spordan kopmamanızı diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından genç sporculara çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:48
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