Genç sağlıkçıdan acı haber! Gece nöbetinden çıktı, sabah otoparkta ölü bulundu

Antalya Muratpaşa’daki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 33 yaşındaki anestezi teknikeri Hüseyin Buhan, gece nöbetinin ardından hastane otoparkındaki aracında yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde hastane otoparkında yaşanan olay duyanları bir hayli üzdü. Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Hastanede görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan gece nöbetinden sonra haber alınamadı. Telefona çıkmayınca şüphelenen mesai arkadaşları, Buhan’ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Arkadaşları, Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gördü. Kontrolde, Buhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Genç sağlıkçının eşi fenalık geçirdi

Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi. Yere oturarak ağlayan kadın, "Ne oldu, öldü mü? Söylesenize" dedi. Polis, kadını sakinleştirmeye çalıştı. İncelemenin ardından Buhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca araçtaki incelemede; anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

