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Aktüel

Genç restoran çalışanı mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu

Antalya’da bir restoranda çalışan iki çocuk babası genç, çalıştığı restoranda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:31:32 -
Genç restoran çalışanı mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu

Antalya’da bir restoranda çalışan iki çocuk babası genç, çalıştığı restoranda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerindeki restorana gelen çalışanlar, Eyüp Katmaz’ı (26) mutfak bölümünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Katmaz’ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Katmaz’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde çok sayıda boş içki şişesi bulunduğu belirtildi. Katmaz’ın eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuğu olduğu bildirildi.

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