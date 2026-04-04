Genç Nida Hafızlık Yarışması Bölge Finali’nde Mardinli Öğrenci Birinci Oldu

Daha önce il bazında yapılan yarışmada birincilik elde ederek bölge finaline katılmaya hak kazanan Semanur Kaynak, Van’daki yarışmada da üstün performansıyla birinci seçildi.

Okul müdürü Abdurrahim Alpnar, öğrencisinin başarısından duyduğu gururu şu sözlerle ifade etti;

“Öğrencimiz daha önce il birincisi olarak bölgede yarışmaya hak kazanmıştı. Van’da düzenlenen bölge finalinde de birinci seçilerek okulumuzu ve ilimizi gururlandırdı. Semanur Kaynak, elde ettiği bu başarıyla 14 Mayıs’ta Rize’de düzenlenecek Türkiye finallerine katılma şansını elde etti. Büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren öğrencimize yürekten inanıyor, başarılar diliyoruz. Semanur Kaynak’ın bu başarısı, hem okuluna hem de Mardin’e önemli bir gurur kaynağı oldu."