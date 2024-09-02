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Gündem

Genç nesiller rahatsız!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 09:22:00 -
Genç nesiller rahatsız!

yeniakit.com.tr Yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in bugünkü yazısı...

Allah’ın adıyla…

*

Bu ülke, Mustafa Kemal’i ve ilkelerini koruduğunu ileri süren kemalist darbecilerden çok çekti. 27 Mayıs’ta da 12 Eylül’de de 28 Şubat’ta da aynı söylem vardı. Hatta 15 Temmuz’da TRT’de okutulan korsan bildiride de Mustafa Kemal bahane edildi. Yetmedi, darbe grubunun ismine “Yurtta Sulh Konseyi” kondu, yine Gazi istismarı vardı.

Halk nezdinde kemalist askerler hep darbe ve işkenceyle anıldı. Bunun sebebi şüphesiz ki kendilerini halkın, hukukun üstünde gören darbe yanlısı, yeniçeri çakması kemalist askerlerdi.

AK Parti iktidarında ordunun vesayetten kurtulduğuna ve darbelerin artık tarihe karıştığına inanırken, Kara Harp Okulu’nda yaşananlar da kafalarda ciddi soru işaretlerine neden oldu.

RAHATSIZ MI OLDULAR?

Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenine katıldı, ardından Kara Harp Okulu Camisi’ni açtı. Açılışa MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu Paşa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Paşa ve kuvvet komutanları da katıldı.

Mezuniyet töreninin ardından bir grup teğmen, kılıçlarını havaya kaldırarak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırdı. Ortalarında bir kadın vardı; Ebru Eroğlu. Grubu o yönetti. Peygamber ocağında görev almak için mezun olan 989 teğmenin içinde, toplasanız 100 kişi etmeyecek grubu…

Laikliğin bekçisi olacaklarını, bu uğurda kılıçlarının keskin olduğunu söylediler. Belli ki Erdoğan’ın törene katılmasından da cami açmasından da rahatsızlar. Hem de TSK kanununda yer almadığı halde laiklik edebiyatı yapacak, kendilerine siyasi vazife edinecek kadar rahatsızlar!..

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