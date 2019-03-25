Genç MÜSİAD’ta ikinci Akbal dönemi

Mehmet Canıtatlı

Haftasonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) genel merkezinde gerçekleştirilen Genç MÜSİAD 13. Genel Kurulunda yeni dönemin başkanı Furkan Akbal oldu. Akbal, 2002 yılından bugüne faaliyette olan Genç MÜSİAD’da başkanlık görevini yaptıktan sonra MÜSİAD yönetim kurulu üyesi olan amcasının oğlu Ömer Faruk Akbal’dan 5 yıl sonra aynı koltuğa oturmuş oldu. Engin Akdağ’dan görevi devralan Akbal, “Genç MÜSİAD’da bir görev devir teslimi daha gerçekleşti. Genç MÜSİAD Genel Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

4 bin üye, 56 şube

Genç MÜSİAD’ın, dünya çapında 4 bini aşkın üyesinin olduğunu söyleyen Akbal, “Türkiye’de 56 şubemiz var. Hayallerimiz sınırlarımızın ötesini aştı; yurtdışında 20 şubeye ulaştık ama yetmez diyoruz. Bayrağımızı, daha çok şubemizle dünyanın her köşesinde dalgalandırmak hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

Dönüşüm ve aksiyon

Furkan Akbal, yeni dönemde genç girişimcilere yönelik; iş dünyası buluşmaları, uluslararası kongreler ve sektörel çalışmalara imza atacaklarını belirterek, “Bunların yanı sıra dönüşüm ve aksiyona odaklanacağız. Bir taraftan Z kuşağını desteklerlerken, bir taraftan üniversite öğrencilerimize katkı vereceğiz. Diğer yandan da genç iş insanlarımızın kişisel ve ticari gelişimini sağlayıp mezun edeceğiz” dedi. “Bizzat sahanın içinde olacağız’’ diyen Akbal, “Süreci omuz omuza yürüteceğiz, hataları birlikte aşacağız, yaşadığımız topluma fayda sağlayacağız, başarıları birlikte kutlayacağız, çözüm üreteceğiz” mesajını verdi.

MÜSİAD’ımızın göz bebeği

Genç MÜSİAD’ın Olağan Genel Kuruluna katılan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı konuşmada, Genç MÜSİAD’ın gözbebekleri olduğunu vurgulayarak, “Bugün heyecanlıyım; çünkü karşımda hevesle, umutla, büyük bir inançla bakan yüzlerce göz ve parlak beyinler var, büyük umutlar beslediğimiz geleceğimizi, bu kıymetli genç hanımlara ve beylere emanet edeceğiz. İnsanı insan yapan temel değerler, aslında MÜSİAD’ın kurucu ilkeleridir. Emin ve güvenilir olmak, saygı, bilgiye hürmet, kardeşlik, sadakat, adanmışlık, adalet… Bizi bir arada tutan değerler bunlardır. Ya da bunlar olmalıdır. Gençlerimiz bu değerlerin çevrelediği yoldan ayrılmayıp, sözle değil emekle yol almalılar” mesajını verdi.

Yeni dönemde başlıca yapılacaklar

-Küresel ve ekonomik gelişmelerin takip edilmesini sağlayan ekonomi çalışmaları

-Dış politika, sanayi politikaları ve ihracat seminerleri

-Uluslararası gençlik kuruluşlarıyla sürekli ve sürdürülebilir aktif iş birlikleri

-Yatırımcı eğitimleri

-Girişim hızlandırma ve globalleşme merkezi çalışmaları

-Dijital ekonomiye hâkimiyet

-Mevzuat çalışmaları.