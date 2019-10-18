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Genç muhtar 5 yıllık maaşını köyüne bağışladı

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Yeniköy'de seçim öncesi notere tasdik ettirdiği "maaşımı köy için harcayacağım" vaadini yerine getiren 31 yaşındaki muhtar Feyzullah Akyol, bu maaşıyla kredi çekerek aldığı arsayı köy tüzel kişiliğine bağışladı.

18 Ekim 2019 Cuma 13:12
Genç muhtar 5 yıllık maaşını köyüne bağışladı

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan veteriner sağlık teknisyeni Feyzullah Akyol, köydeki gençlerin yoğun isteği üzerine son yerel seçimlerde muhtar adayı oldu. Seçim vaadi olarak muhtarlık maaşını köye bağışlayacağını söyleyen ve bu taahhüdünü notere tasdik ettiren Akyol, 31 Mart 2019'daki seçimlerde muhtar seçildi.

Mazbatasını alır almaz kolları sıvayan Akyol, köyünün gelişmesi için çalışmaya başladı. İlk olarak köyün en büyük eksikliği olan köy konağı sorununu çözmek için uğraşan genç muhtar, taksitlerini maaşıyla ödemek üzere kredi çekerek satın aldığı arsayı köy tüzel kişiliğine bağışladı.

Köylüden topladığı yardımlarla bağışladığı arsaya içerisinde kütüphane de olan konağın temelini atmaya hazırlanan Akyol, inşaatı tamamlayabilmek için hayırseverlerden destek bekliyor.

Aynı zamanda veteriner sağlık teknisyeni olan genç muhtar, köylülere bu alanda da pek çok hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Bazen gecenin bir vakti yatağından kalkıp vatandaşın ineğinin doğumuna yardım eden Akyol, hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili de köylülere destek oluyor.

Köylüler de maaşını harcadığı gelişimi için koşturan genç muhtarlarına destek veriyor.

"5 yıllık maaşımı köye harcamaya söz verdim"

Feyzullah Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyüne vefa borcu dolayısıyla muhtar adayı olduğunu anlattı.

Arkadaşlarının ve komşularının kendisine her zaman destek olduğunu aktaran Akyol, "Bu yola çıkmamızdaki en büyük sebep köyden kente geçişin önüne geçmek oldu, gençlerin şehirlerde bulduğu imkanları köyümüzde ne kadar temin edebiliriz diye düşündük." dedi.

Tüm köylünün desteğiyle 5 aday arasından muhtar olarak seçildiğini belirten Akyol, köyün eksikliklerini ve yapılabilecekleri listeleyerek 35 maddeyle çalışmalara başladığını ifade etti.

Maaşından feragat ettiğini anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Kendim inisiyatif alarak 5 yıllık muhtarlık maaşını köye harcayacağıma dair söz verdim. Bu sözümü de noter huzurunda, köy halkının şahitliğinde taahhüt ettim. Sözümü tutmayı Allah nasip etti. Ben aslında bu maaşla köye bir yer alıp sosyal tesis yapmayı hedeflemiştim. Bu vaadimi gerçekleştirmek için bankadan kredi aldım, o parayla bu mülkü alıp köy tüzel kişiliğine bağışladım. Hayalini kurduğumuz içinde kütüphanesi, lokali, toplantı salonu ve gençlik merkezi olan bu sosyal tesisi, inşallah burada inşa edeceğiz." 

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 13:12
  1. Düzce
  2. muhtar
  3. veteriner sağlık teknisyeni Feyzullah Akyol
  4. Anadolu Ajansı

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