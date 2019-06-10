Genç mühendis adaylarından hayatı kolaylaştıran akıllı projeler

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında insanların ve şirketlerin gerçek hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü için ışık ile video iletiminden yapay zeka kullanan yangın algılayıcıya ve göz hareketleriyle kontrol edilen tekerlekli sandalyeye kadar birçok projeye imza attı. Geliştirdikleri bazı projelerle TÜBİTAK tarafından mali destek almaya da hak kazanan öğrenciler, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimleri boyunca edindikleri deneyimleri kullanarak hazırladıkları birbirinden iddialı projeler sergilendi.

Projede, ışık ile video iletiminden yapay zeka kullanan yangın algılayıcıya ve göz hareketleriyle kontrol edilen tekerlekli sandalyeye kadar birçok proje dikkat çekti.

Işık üzerinden video iletimi projesi; günümüzde kullanılan Wi-Fi bağlantısı yerine, odalarda aydınlatma için kullandığımız ışık üzerinden gerçekleştiriliyor. "Li-Fi" ismi verilen ve dünyada önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşması beklenen teknoloji için yapılan yerli ve milli bu tasarım, aynı zamanda, Türkiye’de ilkler arasında yer alıyor. Sistem, mevcut tasarımlara kıyasla çok düşük maliyeti ile 10.5 cm’lik mesafeden 7.14 Mb / s (3.57 MHz) hızında iletişim kurabilmekte ve video/ses sinyallerini görülebilir ışık ile iletip alabiliyor.

Kamera tabanlı yangın algılama sistemi projesinde de, geleneksel yalnızca dumanı algılayan yangın alarm sistemleri yerine, mevcut IP kameraların görüntülerini yapay zekayı kullanarak işleyip mekana özelleştirme yeteneği de olan bir yangın algılama sistemi geliştirildi. EDS şirketinin danışmanlığında tasarlanan sistemle yangın ve yangın dumanı olduğu durumları güvenlik kameralarına öğretmek için derin Evrişimsel Sinir Ağları (ESA) kullanıldı. Bu sayede kameralar, görüntülerden ortamdaki yangını tespit ederek kullanıcıyı uyarıyor. Proje; gerçek zamanlı görsel verilere dayalı olarak yangın algılamanın öğrenilmesi, hatalı alarmın minimuma indirilmesi, düşük maliyetli olması ve yerli tasarım olarak üretilebilir olması gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

Göz hareketleri ile kontrol edilen tekerlekli sandalye projesi de en dikkat çeken projeler arasında yer alıyor. Proje ile ALS hastalarının başka birine ihtiyaç duymadan kendi başlarına tekerlekli sandalye ile hareket etmelerini sağlamak amaçlanıyor. ALS hastalığına yakalanan kişilerin yüz kasları dışındaki kaslarını hareket ettiremediklerinden yola çıkan öğrenciler, projelerinde, tekerlekli sandalyeyi hastanın gözleri ile hareket ettirmesini sağlıyor.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen, ortaya çıkan projelerin tamamının hayata geçirilebilir olduğunu belirterek, "Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bölgesel gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel ve teknolojik katkı sağlayabilecek yaratıcı ve girişimci mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de kuruluşlarla doğrudan etkileşim ve iş birliği içinde, özgün akademik araştırmalar ile bilime ve mühendisliğe katkıda bulunmak temel amacımızı oluşturuyor" diye konuştu.