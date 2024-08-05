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Yerel Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti
Yerel

Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-08-05 09:54:00 -
Genç motosikletli kazada hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Tunçbilek beldesine bağlı Kayaarası köyünde hemzemin geçitten motosikleti ile geçmekte olan K.Ç. (22) isimli sürücünün yönetimindeki 43 AEZ 243 plakalı motosiklet, demiryolu hemzemin geçidini geçtikten sonra kontrolden çıarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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