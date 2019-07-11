0553 313 94 23

Genç motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu'nun yolunda

- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar:"Özellikle genç sporcularımızın Kenan Sofuoğlu'nun onlar için çizmiş olduğu kariyer yolundan ilerliyor olmaları, aslında en değerlisi"- "Toprak, Can ve Deniz'de MotoGP'de yarışacak deneyimi görüyoruz. Ancak önemli olan orada tutunabiliyor olmak"

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Genç motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu'nun yolunda


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünya ve Avrupa pistlerinde Türkiye'yi temsil eden genç motosikletçilerin deneyimlerinin artmasının kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Toprak Razgatlıoğlu, ikizler Can ve Deniz Öncü ile Bahattin Sofuoğlu'nun bu seneki performanslarını AA muhabirine değerlendiren başkan Uçar, "Özellikle genç sporcularımızın Kenan Sofuoğlu'nun onlar için çizmiş olduğu kariyer yolundan ilerliyor olmaları, aslında en değerlisi. Çünkü biz onların başarılı olmalarını beklemek yerine tecrübe ediniyor olmalarını önemsiyoruz, bunu bekliyoruz." dedi.

Gençlerin tecrübe edinmelerinin yanı sıra podyum yapmalarının da çok büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Uçar, görüşlerini şöyle aktardı:

"Bunu özellikle Toprak'ta gördük. Beklenenin çok üzerinde ve az tecrübesine rağmen podyum yapabiliyor olması, bize çok büyük bir kazanım sağladı. Can ve Deniz'den tek beklentimiz, bulundukları noktada kariyerleri açısından istikrarlı gidiyor olmaları. Yaptıkları dereceleri geliştiriyor olmaları en önemlisi. Çünkü hemen yanındaki rakiplerine baktığınız zaman bazısı 10 yıldır yarışıyor, bazısı da kendileri gibi yeni başlamış durumda. Bahattin Sofuoğlu, talihsiz kazalar zinciri yaşadı. Onun da yaşı çok küçük. Bu kazalardan da bir tecrübe çıkaracak. Kenan'ın çizdiği kariyer yolunda devam edecek."

Madalya konusunda geçen senenin üzerinde bitireceklerine inandığını kaydeden Uçar, "En önemlisi önümüzdeki 10-15 yıl bu sporculardan biri, mutlaka Avrupa ve dünya şampiyonalarında podyum yapıyor olacak." ifadesini kullandı.


- MotoGP


TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, MotoGP'de büyük bütçelerin olduğunu belirterek, "Toprak, Can ve Deniz'de MotoGP'de yarışacak deneyimi görüyoruz. Ancak önemli olan orada tutunabiliyor olmak." şeklinde konuştu.

Başkan Uçar, dünyanın yakından takip ettiği organizasyonla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

"Orada takım kuracak gücümüz olduğu gün itibarıyla Toprak ve 1-2 yaş sonra Can ve Deniz'i orada rahatlıkla yarıştırıyor olacağız. Bu çocukların başarısı bize daha fazla sponsor, daha fazla devlet desteği sağlayacak. O destekle beraber, MotoGP organizasyonu ultra bütçelerin olduğu ortam ki orada da Türk sporcuların yarıştığını göreceğiz. MotoGP, kısmetle beraber bütçe ve sponsor meselesi. Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda kurulan Turkish Team Takımı'nın Avrupa ve dünya motor sporları otoriteleri arasında büyük bir yansıması oldu. 'Türkler bir takım kuracak kadar bu işi önemsiyorlar.' algısını insanlara yerleştirdi."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
  1. Bekir Yunus Uçar
  2. Dünya Motokros Şampiyonası
  3. Kenan Sofuoğlu
  4. motosiklet
  5. Türkiye Motosiklet Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli’de ’Örgülü Sokak’ açıldı
    1. Mezitli’de ’Örgülü Sokak’ açıldı
    2. Yurt dışından getirilen ürünlere..
    3. Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve..
    4. Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
    5. Abdullah Gül'ün eski danışmanından,..
    6. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına
    7. Ankara Büyükşehir Belediye’sine dikkat..
    8. Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve..
    9. Ardahan Beşiktaş Köyü’nde Kültür..
    10. MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi..
    11. Ekvador Devlet Başkanı Moreno,..
    12. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    13. Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya..
    14. Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen..
    15. 23 Haziran’da ne oldu?
    16. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    17. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    18. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    19. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    20. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!