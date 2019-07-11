Genç motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu'nun yolunda





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, dünya ve Avrupa pistlerinde Türkiye'yi temsil eden genç motosikletçilerin deneyimlerinin artmasının kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Toprak Razgatlıoğlu, ikizler Can ve Deniz Öncü ile Bahattin Sofuoğlu'nun bu seneki performanslarını AA muhabirine değerlendiren başkan Uçar, "Özellikle genç sporcularımızın Kenan Sofuoğlu'nun onlar için çizmiş olduğu kariyer yolundan ilerliyor olmaları, aslında en değerlisi. Çünkü biz onların başarılı olmalarını beklemek yerine tecrübe ediniyor olmalarını önemsiyoruz, bunu bekliyoruz." dedi.

Gençlerin tecrübe edinmelerinin yanı sıra podyum yapmalarının da çok büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Uçar, görüşlerini şöyle aktardı:

"Bunu özellikle Toprak'ta gördük. Beklenenin çok üzerinde ve az tecrübesine rağmen podyum yapabiliyor olması, bize çok büyük bir kazanım sağladı. Can ve Deniz'den tek beklentimiz, bulundukları noktada kariyerleri açısından istikrarlı gidiyor olmaları. Yaptıkları dereceleri geliştiriyor olmaları en önemlisi. Çünkü hemen yanındaki rakiplerine baktığınız zaman bazısı 10 yıldır yarışıyor, bazısı da kendileri gibi yeni başlamış durumda. Bahattin Sofuoğlu, talihsiz kazalar zinciri yaşadı. Onun da yaşı çok küçük. Bu kazalardan da bir tecrübe çıkaracak. Kenan'ın çizdiği kariyer yolunda devam edecek."

Madalya konusunda geçen senenin üzerinde bitireceklerine inandığını kaydeden Uçar, "En önemlisi önümüzdeki 10-15 yıl bu sporculardan biri, mutlaka Avrupa ve dünya şampiyonalarında podyum yapıyor olacak." ifadesini kullandı.





- MotoGP





TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, MotoGP'de büyük bütçelerin olduğunu belirterek, "Toprak, Can ve Deniz'de MotoGP'de yarışacak deneyimi görüyoruz. Ancak önemli olan orada tutunabiliyor olmak." şeklinde konuştu.

Başkan Uçar, dünyanın yakından takip ettiği organizasyonla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

"Orada takım kuracak gücümüz olduğu gün itibarıyla Toprak ve 1-2 yaş sonra Can ve Deniz'i orada rahatlıkla yarıştırıyor olacağız. Bu çocukların başarısı bize daha fazla sponsor, daha fazla devlet desteği sağlayacak. O destekle beraber, MotoGP organizasyonu ultra bütçelerin olduğu ortam ki orada da Türk sporcuların yarıştığını göreceğiz. MotoGP, kısmetle beraber bütçe ve sponsor meselesi. Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda kurulan Turkish Team Takımı'nın Avrupa ve dünya motor sporları otoriteleri arasında büyük bir yansıması oldu. 'Türkler bir takım kuracak kadar bu işi önemsiyorlar.' algısını insanlara yerleştirdi."



