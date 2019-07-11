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Genç milli voleybolcular yenilgisiz şampiyon

- Türkiye, 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu- Milli takımdan 5 oyuncu "rüya takım"a seçildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
Genç milli voleybolcular yenilgisiz şampiyon

ANKARA (AA) - Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz Balkan şampiyonu oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın Ferizaj kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, son maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-16, 25-12, 25-14'lik setlerle 3-0 mağlup eden milliler, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada genel sıralama şu şekilde oluştu:

1. Türkiye

2. Romanya

3. Kuzey Makedonya

4. Arnavutluk

5. Karadağ

6. Kosova


- 5 oyuncu "rüya takım"da


Yenilgisiz şampiyon olan milli takımdan 5 voleybolcu "rüya takım"a seçildi

Millilerden Ahmet Tümer turnuvada "En İyi Orta Oyuncu", Mirza Lagumdzija "En İyi Smaçör", Kaan Gürbüz "En İyi Pasör Çaprazı", Doruk Daioğlu "En İyi Libero" ve Ramazan Efe Mandıracı "En Değerli Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:43
  1. Balkan Şampiyonu
  2. Baykan Şampiyonası
  3. Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı
  4. Voleybol

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