Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarını protesto eden bir grup genç kız, ellerindeki pankartlarla İsrail menşeili kahve firması olan Starbucks’u protesto etti.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir AVM’nin zemin katındaki Starbucks kafenin önüne ellerinde pankart ve dövizlerle gelen genç kızlar, İsrail vahşetine destek olan Starbucks firmasını protesto etti. Bu duyarlılık karşısında bazı müşterileri de kafeyi terk etti.