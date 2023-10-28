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Aktüel Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu
Aktüel

Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 22:18:00 -
Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarını protesto eden bir grup genç kız, ellerindeki pankartlarla İsrail menşeili kahve firması olan Starbucks’u protesto etti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarını protesto eden bir grup genç kız, ellerindeki pankartlarla İsrail menşeili kahve firması olan Starbucks’u protesto etti.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir AVM’nin zemin katındaki Starbucks kafenin önüne ellerinde pankart ve dövizlerle gelen genç kızlar, İsrail vahşetine destek olan Starbucks firmasını protesto etti. Bu duyarlılık karşısında bazı müşterileri de kafeyi terk etti.

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Yorumlar

helal olsun yaygınlaşsın ŞEREFSİZ SİYONİST SOYKIRIMCILAR UTANMAZCA MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE CİRİT ATAMASI, SALYANGOZ SATAMASIN

...................bu şirkete ödenen paralar SİYONİST SOYKRIMA, BEBEK KATLİAMLARINA SİLAH VE BOMBA OLARAK GİTMEKTEDİR...şeklinde KAN RENKLİ STİKERLER YERLERE, DUVARLARA, CAMLARA, MASALARA YAPIŞTIRILABİLİR....

fetösavar

adam olsak mesela bu sene veya altı ay veya üç ay önlerinden geçmesek ne olur? dalga dalga yayılır bu... türkiye çok önemli bir pazar... millet cola diye ölüyor, cips diye ölüyor, hamburger diye ölüyor... gazzede de bebekler ölüyor...
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