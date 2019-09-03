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Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atılmasına ilişkin dava

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

03 Eylül 2019 Salı 14:23
Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atılmasına ilişkin dava

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ozan Ç'nin annesi Yeter Ç, mağdur Özek'in annesi Zeynep Özek ve ağabeyi Barış Özek, tarafların avukatları ile bazı kadın platformlarının temsilcileri katıldı.

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanık Ozan Ç'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunması alındı.

Ozan Ç, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert ise adli tıptan gelen "hayati tehlikesi yoktur" raporuna itiraz ederek raporun tekrar alınmasını istedi.

"Berfin Özek'in ne zaman ifade verebileceğinin" sorulması üzerine avukat Sert, müvekkilinin geçirdiği yoğun ameliyatlar nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Önümüzdeki celse mütalaa verilmesini bekliyoruz"

Özek'in avukatı Mehtap Sert, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Berfin Özek'in ameliyat sürecinin yoğun ve sancılı geçtiğini söyledi.

Müvekkilinin bir sonraki duruşmada teknik donanımlar hazırlanarak dinleneceğini aktaran Sert, "Önümüzdeki celse mütalaa verilmesini bekliyoruz." dedi.

Bir gazetecinin Adli Tıp raporuna ilişkin sorusu üzerine Sert, "Orada asidin 1,5 litre olduğu ve tepesinden aşağıya döküldüğü hususu değerlendirilmemiş. Birinin başından aşağıya 1,5 litre asit döküyorsanız bunun boğazına gelip öldürme ihtimali olduğunu da biliyorsunuzdur. Bunu bir anlık öfkeyle yapmamış yani tasarlamış, günlerce planlamış." ifadesini kullandı.

- Olayın geçmişi

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:23
  1. Hatay
  2. İskenderun
  3. İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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