Genç kızın nehir kenarındaki fotoğraf merakı canına mal oldu
Hindistan'da nehrin kenarında fotoğraf çektirmek için poz veren bir genç kız birinin çarpması sonucu dengesini kaybederek nehre düştü. Genç kızın cansız bedeni 9 mil uzakta bulundu.
Hindistan'da Nirupama Prajapati isimli genç kız, arkadaşları ile beraber piknik alanı olan Odisha'ya gitti. Nirupama, nehrin kenarında bulunan bir kayalığın üzerine çıkıp fotoğraf için poz verdi. Poz verirken dengesini kaybedip hızlı bir şekilde akan nehrin sularına kapılıp hayatını kaybetti.
Arkasındaki adama çarpıp dengesini kaybetti
Nirupama'nın fotoğrafını çeken arkadaşına poz verdikten sonra kendi telefonu ile selfie çektiği sırada arkasında bulunan adamın çarpması nedeniyle dengesini kaybedip düştüğü öğrenildi.
Cesedi 22 saat sonra bulundu
Kurtarma ekiplerinin 22 saatlik çalışması sonucu Nirupama'nın cansız bedeni nehre düştüğü noktadan dokuz mil uzaklıkta kayalık bir çukurun içine sıkışmış bir şekilde bulundu.