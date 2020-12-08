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Yerel Genç kızın karnından çıkan şoke etti
Yerel

Genç kızın karnından çıkan şoke etti

Van'da yaşayan 18 yaşındaki Şilan Bayer’in karnından 9 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:36:00 -
Genç kızın karnından çıkan şoke etti

Van'da bir yıldır nefes darlığı ve karnında şişlik şikayeti görülen 18 yaşındaki Şilan Bayer, son 3 ayda rahatsızlığı artınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Doktorların yaptığı muayenede, Bayer'in karnında büyük bir kitle tespit edildi.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, "Daha önce de bu tür şikayetleri olmuş ama ailesine söylemeye çekinmiş. Onlarda dolayısıyla doktora götürememişler. Bize geldiğinde yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde ve muayenemizde yumurtalığından kaynaklandığını düşündüğümüz diyaframına kadar uzanan bir kitle tespit ettik." dedi.

Görüntüleme yöntemlerinin ardından hemen ameliyat kararı verdiklerini belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, "Yaptığımız muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından hastamız için ameliyat kararı verdik. Ameliyata kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. İpek Uzaldı ve 2 hemşire arkadaşımız ile birlikte girdik ve 2,5 saat süren bir ameliyat oldu. Ameliyatta, bir ucundan diğerine 52 santimetre olan 9 kilo 800 gram ağırlığındaki kitleyi çıkarabildik. Ameliyatı yaparken kitleyi 2 arkadaşımız tutmak durumunda kaldı. Başarılı bir şekilde ameliyatı tamamladık. Hastamızda şifa ile taburcu olup, bu hadiseyi geride bıraktı." diye konuştu.

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