Genç kızın feci ölümü! Saatler önce içine doğmuş
Bursa’da dedesine aşure götüren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu, geri geri kayan kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dedesine aşure götürmek için yola çıkan Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu geri geri kayan kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta yokuş aşağı kaymaya başlayan İlhami Bekiroğlu yönetimindeki kamyonet elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.
Geri geri kayan kamyonet duvara çarpmadan önce dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu’na çarparak duvara sıkıştırdı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken kaza alanına çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından kamyonetini bırakıp kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, daha sonradan Emek Polis Merkezi’ne teslim oldu.
Eda Müdüroğlu’nun yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirirken talihsiz kızın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Kazadan saatler önce dikkat çeken paylaşım
Feci kazada can veren Eda Müdüroğlu’nun 2 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Genç kızın kazadan bir gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda ‘İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok’ yazdığı ortaya çıktı.