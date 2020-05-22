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Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Zonguldak’ta Genç Kızılay ekipleri halk pazarında 7 bin 500 maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:29:17 -
Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Zonguldak’ta Genç Kızılay ekipleri halk pazarında 7 bin 500 maske dağıttı.


Zonguldak’ta yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında halk pazarına gelen vatandaşlara Kızılay maske, dezenfektan ve çanta hediye etti. Genç Kızılay Zonguldak Eğitim Birim Başkanı Çağla Arslan, 5’erli poşetler halinde 7 bin 500 adet maskeyi halk pazarına gelen vatandaşlara hediye ettiklerini ifade etti. Arslan, bin 500 dezenfektan ve bin 500 çantayı da vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.


Kızılay’a teşekkür eden vatandaşlar da "Böyle zor günlerde Kızılay yanımızda. Destek verenden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.

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