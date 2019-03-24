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Genç Kızılaycılar kuş cenneti kıyısında temizlik yaptı

Genç Kızılay Amasya İl Başkanlığının aralarında Afrikalı bir öğrencininde bulunduğu 71 gönüllü üyesi Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikuğular Kuş Cenneti kıyısında bulunan atıkları temizledi.

24 Mart 2019 Pazar 12:05
Genç Kızılaycılar kuş cenneti kıyısında temizlik yaptı

Genç Kızılay Amasya İl Başkanlığının aralarında Afrikalı bir öğrencininde bulunduğu 71 gönüllü üyesi Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikuğular Kuş Cenneti kıyısında bulunan atıkları temizledi.


Ak pelikanlar başta olmak üzere 100’e yakın kuş türü ve canlının yaşadığı alandaki çöpleri temizleyen Kızılaycı gençler Cumhurbaşkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.


Genç Kızılay Amasya İl Başkanı Ahmet Kalkan, her atığın çöp olmadığını belirterek geri dönüşümle hem çevre temizliğinin sağlanacağını hem de ekonomiye katkıda bulunulacağını söyledi. Ali Can Otçu ise Yedikuğular Kuş Cenneti’nin bölgenin doğa turizmi açısından önemine değinerek Afrika’dan göç eden ak pelikanların üreme alanı olarak kullandıkları bu bölgenin korunması ile temiz tutulmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.


Suluova Belediyesi temizlik personelinin de desteklediği etkinlik sonrası Amasya Valisi Osman Varol ile de buluşan gönüllü gençler, kuş gözlemevinde Milli Parklar Şube Müdürü Kemal Kartal’dan göldeki canlı yaşamı hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:05
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