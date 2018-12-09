0553 313 94 23

Genç kızdan acı haber! Cesedi 3 gün sonra bulundu

KKTC’nin Girne kentini Çarşamba günü vuran sel felaketinde uçurumu yuvarlanan otomobil içindeki 18 yaşındaki Gaye Soyutok’un cansız bedeni, 3 gün süren aramaların sonucunda, sel çamurunun 1.5 metre altında bulundu.

09 Aralık 2018 Pazar 13:09
Genç kızdan acı haber! Cesedi 3 gün sonra bulundu

Şiddetli yağışların ardından Girne’yi vuran sel felaketinde 4 genç hayatını kaybetti. Araç içindeki Ahmet Kılınç (23), Tolga Bekçi (21) ve Günay Kandağ’ın (18) cesetlerine ertesi günü ulaşıldı.

Kayıp olan Gaye Soyutok, sel çamurunun boşaldığı Girne’nin Doğanköy bölgesindeki gölette gece gündüz arandı.

Türkiye’den özel eğitimli köpekler geldi

Türkiye’den özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmaları dün akşam Gaye’nin cesedinin bulunmasıyla sonuçlandı. Genç kadının cansız bedeni, sel sularının taşıdığı çamurlu toprağın 1.5 metre altında bulundu.

Gaye’nin cesedi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek ve hayatını kaybeden diğer arkadaşları gibi Lefkoşa’nın Dikmen köyünde toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:09
  1. kktc
  2. Gaye Soyutok

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cümbüş ittifakı çatırdadı: Kendi adaylarımızı göstereceğiz
    1. Cümbüş ittifakı çatırdadı: Kendi..
    2. Spot piyasada elektrik fiyatları
    3. İsrail askerleri "arbedede vuruldu"..
    4. Karakol komutanının trafik kazasında..
    5. Afganistan'da bir saldırı daha: Ölüler..
    6. Galatasaray-Porto maçına Belaruslu hakem
    7. ABD alarmda, uyarı üstüne uyarı! 20..
    8. "Aykut Kocaman bizim baş tacımızdır"
    9. Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü..
    10. Ermenistan halkı sandık başında
    11. "Yargı yerindelik denetimi yapamaz"
    12. Dünya devi Barcelona'dan bomba..
    13. HAVAİST'te sefer sayısı arttırıldı
    14. Katar'dan şaşırtan karar!
    15. AK Parti'den oğulları dağa kaçırılan..
    16. Anlaşma tamam! Süper Lig'in dev..
    17. Kalp krizi sonucu ölen Sivassporlu..
    18. BTK'dan çok önemli uyarı! Bu..
    19. 4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
    20. Liseli mucidin beklediği destek Milli..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe