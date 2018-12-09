Genç kızdan acı haber! Cesedi 3 gün sonra bulundu
KKTC’nin Girne kentini Çarşamba günü vuran sel felaketinde uçurumu yuvarlanan otomobil içindeki 18 yaşındaki Gaye Soyutok’un cansız bedeni, 3 gün süren aramaların sonucunda, sel çamurunun 1.5 metre altında bulundu.09 Aralık 2018 Pazar 13:09
Şiddetli yağışların ardından Girne’yi vuran sel felaketinde 4 genç hayatını kaybetti. Araç içindeki Ahmet Kılınç (23), Tolga Bekçi (21) ve Günay Kandağ’ın (18) cesetlerine ertesi günü ulaşıldı.
Kayıp olan Gaye Soyutok, sel çamurunun boşaldığı Girne’nin Doğanköy bölgesindeki gölette gece gündüz arandı.
Türkiye’den özel eğitimli köpekler geldi
Türkiye’den özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmaları dün akşam Gaye’nin cesedinin bulunmasıyla sonuçlandı. Genç kadının cansız bedeni, sel sularının taşıdığı çamurlu toprağın 1.5 metre altında bulundu.
Gaye’nin cesedi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek ve hayatını kaybeden diğer arkadaşları gibi Lefkoşa’nın Dikmen köyünde toprağa verilecek.
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